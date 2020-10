Da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre sono previsti lavori di asfaltatura in via Danubio e in via Boccaccio, con restringimento stradale e istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, in via Danubio dai civici 30-36 e in via Boccaccio da via Statale a via Parini.

Da giovedì 22 ottobre in via del Lavoro è in programma l’abbattimento di alcuni alberi tra il civico 36 e il civico 38, pertanto il tratto di strada sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da movieri e non è consentita la sosta, fino alle ore 20.00 del 27 ottobre.