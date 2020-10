Ieri sera verso le ore 20.00, i Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto un 46enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Modena con il quale veniva disposta la revoca dei benefici precedentemente concessi dell’obbligo di dimora, cui era stato sottoposto per il reato di furto aggravato.

L’aggravamento è stato determinato dalla attività dei militari della locale stazione che documentava reiterate violazioni alle prescrizioni. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.