Santa Maria Nuova e Sant’Anna di Castelnovo Né Monti, nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione. Dal 19 ottobre 2020 la direzione del reparto sarà affidata a Federico Giovanni Piccioni. II dottor Piccioni, nato nel 1976 in provincia di Milano, si è formato all’Università di Pavia dove ha iniziato la propria attività professionale alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sotto la direzione del Professor Martin Langer. Dal 2007 Piccioni lavora alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove ricopre, dal 2017, il ruolo di coordinatore del blocco operatorio ed è titolare di incarico di Alta Specializzazione come Referente Operating Room Management. Su questo tema ha frequentato il Corso di Alta Formazione “Gestione delle sale operatorie Operating Room Management” all’Università degli Studi di Bologna nell’anno accademico 2015-2016.

Piccioni è professore a contratto per la Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano dall’anno accademico 2014-2015. E’ stato docente per la Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, per la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università degli Studi di Milano e per il Master di II livello di alta formazione e qualificazione in Cure Palliative. Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia in Anestesiologia ed è stato ospite nel 2019 come Visiting Professor alla Wake Forest University negli Stati Uniti (North Carolina).

Il Dottor Piccioni è responsabile nazionale del gruppo di studio Anestesia e Rianimazione CardioToracoVascolare della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), membro della European Society of Anaesthesiology (ESA), della subcommitee di Anestesia Toracica della European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA) e dell’Italian Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (ITACTA). Autore di numerosi articoli pubblicati su riviste internazionali, partecipa con regolarità a congressi e corsi in qualità di relatore e responsabile scientifico in ambito nazionale e internazionale. Svolge attività di ricerca clinica con particolare interesse nell’ambito di miorisoluzione e monitoraggio neuromuscolare, monitoraggio emodinamico, ventilazione meccanica, anestesia toracica, complicanze perioperatorie, trattamento e aspetti gestionali del dolore acuto postoperatorio.

Dotato di capacità relazionali e comunicative maturate nell’ambiente ospedaliero e nell’ambito delle molte esperienze nel volontariato, ha prestato infatti la sua opera nell’AVIS, nell’ADMO e come soccorritore specializzato in primo soccorso, dovrà dirigere una squadra complessa e operare in team multidisciplinari e multiprofessionali volti alla realizzazione e gestione di articolati percorsi clinico-assistenziali. Al neo direttore gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione.