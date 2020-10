Oggi intorno alle 12:00 a Reggio Emilia lungo la via Emilia direzione Modena, la Squadra Volante intercettava un’auto sospetta, un’Alfa Romeo 156 SW con due persone a bordo che, alla vista della pattuglia, si dava a precipitosa fuga lungo le vie cittadine. L’inseguimento che si protraeva per un paio di km, si concludeva solo quando, imboccando contro mano la rotatoria posta fra via Emilia all’Ospizio e via Curie, il veicolo impattava contro la parte anteriore/laterale di un’auto in transito, provocando un sinistro che coinvolgeva marginalmente una terza autovettura.

I passeggeri della vettura oggetto di inseguimento abbandonavano il veicolo e si davano alla fuga: il conducente riusciva a dileguarsi mentre il passeggero veniva raggiunto e bloccato dagli agenti operanti non prima di aver opposto forte resistenza. Il fermato, minorenne di anni 17, trasportato presso il locale pronto soccorso per le cure del caso, dopo gli accertamenti sanitari veniva dimesso: sullo stesso sono in corso accertamenti volti alla esatta identificazione.

All’interno dell’abitacolo, in corrispondenza del sedile anteriore lato passeggero, è stato rinvenuto e posto sotto sequestro probatorio del materiale atto allo scasso, consistente in una tronchese di grosse dimensioni, un passamontagna, un paio di guanti ed alcune chiavi inglesi, artigianalmente modificate.

Rilevi stradali da parte del locale comando della Polizia municipale.