Al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo locali nebbie sulle pianure a ridosso del Po in rapido dissolvimento; nel pomeriggio sereno in pianura, addensamenti pomeridiani sui rilievi con possibilità di deboli precipitazioni. Temperature: minime in sensibile diminuzione, intorno a 5/6 gradi sulle pianure, 10/11 gradi sul settore costiero. Massime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 15 e 17 gradi. Venti: deboli variabili o quasi assenti. Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)