Tre persone rimaste ferite con prognosi dai 3 ai 7 giorni: questo l’epilogo della vicenda avvenuta a fine agosto presso un parcheggio condominiale del comune di Correggio che ha visto i carabinieri della locale stazione Correggio, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Reggio Emilia, intervenire a seguito della segnalazione fatta da alcuni passanti che riferivano di aver visto tre uomini azzuffarsi in strada. Al momento dell’identificazione le tre persone, tutte residenti a Correggio, un 43enne, un 70enne e un 29enne (questi ultimi padre e figlio), riportavano visibili lesioni al volto ed in altre parti del corpo, pertanto i militari richiedevano l’immediato intervento di personale del “118” per le prestare loro le cure del caso.

La ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri ha poi stabilito che i tre contendenti, abitanti in condomini vicini, erano venuti alle mani per futili motivi legati ad una discussione tra il 72enne ed il 43enne per questioni di parcheggio. L’anziano, evidentemente in difficoltà vista la differenza d’età col suo avversario, veniva poi supportato dal figlio 29enne, accorso sul posto e subito messosi in difesa del padre. I tre contendenti, riportavano lesioni guaribili fra i 3 ed i 7 giorni per i calci ed i pugni al volto ed al collo con cui si erano vicendevolmente attinti e, pertanto, venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica per i reato di “rissa” dalla Stazione Carabinieri di Correggio.