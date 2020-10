Il Festival dell’Architettura RIGENERA, progetto dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia sostenuto da numerose partnership, con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, passa il testimone a TEDxReggioEmilia con l’evento conclusivo Take care of.

Se le tematiche di rigenerazione, i processi di trasformazione sociale, urbana e architettonica sono stati al centro dell’attenzione nelle settimane passate, coinvolgendo architetti, progettisti, tecnici e professionisti ma anche un pubblico non specializzato, ora sono gli speaker di TEDx, che “crede nel potere delle idee che meritano di essere diffuse”, a ispirare una platea sempre più ampia.

L’architettura ha riportato il dibattito su un’idea progettuale e culturale portatrice di valori, in termini di un equilibrio ottimale tra l’uomo e l’ambiente costruito, mettendo al centro le esigenze delle persone. Agli architetti del nostro tempo è chiesto di avere una capacità ‘visionaria’, ma allo stesso tempo un’attitudine ad ascoltare e dialogare con una realtà sempre più complessa, frantumata, difficile, arrabbiata (cit. Luca Molinari, presidente della giuria del Premio RIGENERA).

Come un’onda che si propaga, il concetto di cura, la capacità di considerare centrali nella propria professione la persona e la collettività, i territori, ma anche la memoria dei luoghi e dell’ambiente confluiscono nel tema del “take care of – prendersi cura di”, che dà il titolo a questa edizione speciale di TEDxReggioEmilia, per espandersi, allargare i confini del suo significato e della sua visione fino a toccare ambiti insoliti, particolari e innovativi. E d’altra parte anche questa, l’innovazione, è una delle radici condivise. Il Festival RIGENERA ha scelto di puntare l’attenzione su opere di rigenerazione, utili, belle, ma che fossero diverse ed esprimessero idee originali e nuove.

TEDxReggioEmilia, che della creatività e dell’innovazione ha fatto la sua filosofia, porta il 18 ottobre sul palcoscenico del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 19 testimoni d’eccezione: liberi pensatori, ricercatori, artisti, scienziati, con storie brillanti e intense, audaci ed emozionanti, che parlano in modo inclusivo e coinvolgente di come ci si può prendere cura di qualcuno, del nostro ambiente, della nostra memoria, del futuro e di molto altro. Gli ospiti ‘innovatori’ di questa edizione, con un tema che è nel cuore di tutti, sono: Casa Surace con i suoi autori Simone Petrella e Daniele Pugliese; Rosalba Giugni, fondatrice e presidente dell’Associazione Marevivo; Veronica Costanza Ward, autrice e rappresentante della comunità black italiana; Matteo Corradini, cyber security specialist; Silvia Calcavecchia, scrittrice e content creator; Dario Levantino, scrittore e insegnante di italiano e storia; Enrico Galiano, insegnante, scrittore e prof – youtuber; Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi; Manuela Monti, biologa; Giuliana Cangelosi, designer e urban skecther; Alessandro Seletti, fotografo naturalista; Paolo Ferrara, dirigente e attivista; Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice; Alessia Ciarrocchi, biologa molecolare; Giorgio Rea, archeologo; Simone Colombo, senior manager; Gaia Grisanti, attrice e interprete del ‘Desiderio di Sofia’; Laura Bricola, educatrice; Roberto Sergio Azzoni, glaciologo specializzato in geomorfologia.

Si parlerà di psicologia, architettura, tecnologia, arte, cellule. Si ascolteranno storie di vita, sfide e conquiste, valori e azioni.

A presentare l’evento, suddiviso in due sessioni, una al mattino (10.30-13.30) l’altra al pomeriggio (15.30-18.30) sarà Lisa Iotti, reggiana d’origine, speaker di TEDxReggioEmilia nel 2018, giornalista d’inchiesta a Presa Diretta (Rai 3) e scrittrice.

Come nello spirito della Community TED di tutto il mondo, TEDxReggioEmilia vuole essere in prima linea e attore del cambiamento rispetto al tema globale e urgente del climate change, che coinvolge tutti gli aspetti della nostra vita. Il 10 ottobre è stata lanciata TED COUNTDOWN, l’iniziativa a livello mondiale di TED per accelerare la ricerca di soluzioni nell’ambito dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, così da “passare dalle idee alle azioni “. L’evento TAKE CARE OF del 18 ottobre darà il suo contributo, in termini di punti di vista e soluzioni, grazie a quattro talk interamente dedicati alla natura e all’ambiente. Gli speaker che lanceranno COUNTDOWN Reggio Emilia saranno Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi; Rosalba Giugni, Fondatrice e Presidente dell’Associazione ambientalista Marevivo; Alessandro Seletti, fotografo naturalista e Paolo Sergio Azzoni, glaciologo specializzato in meteorologia.

Ma prendersi cura del nostro futuro non si ferma qui.La domanda “come sarà la città del futuro?”, che ha attraversato il Festival RIGENERA, ora passa al pubblico di TEDxReggioEmilia per trovare altre risposte. Le persone presenti sono invitate a formulare il proprio pensiero, a dare un significato e un valore a parole come sostenibilità, inclusione, rigenerazione urbana e sociale, e, perché no, a immaginare scenari e prospettive inedite. Idee e spunti saranno raccolti e donati alla città di Reggio Emilia. Come raccogliere tanti “messaggi in una bottiglia” dai quali iniziare a costruire il nostro domani.

TAKE CARE OF sarà un evento COVID free: in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid – 19. Chi non potrà vivere l’emozionante esperienza live avrà la possibilità di seguire l’evento in streaming direttamente dal sito di TEDxReggioEmilia. Contatti: www.rigenerareggioemilia.it

TEDxReggioEmilia è l’organizzazione non profit che dal 2011 valorizza e rende virali le “idee che meritano di essere diffuse” nello spirito TED: Technology, Entertainment, Design. Il team è formato da un gruppo di professionisti, appassionati e sognatori convinti che le idee brillanti e la loro condivisione possano cambiare la vita delle persone e il mondo stesso.

Il Festival RIGENERA

Vincitore del bando ‘Festival dell’Architettura’ è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e sostenuto da numerose partnership, con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, assessorati alla Rigenerazione ed Area vasta, Commercio, Attività produttive e centro storico, Cultura, Marketing territoriale e Pari Opportunità.