Proseguono gli incontri dedicati al Giappone tra sacro e quotidiano, a cura di Floriano Terrano. Gli incontri, dedicati al Giappone e alla sua cultura sospesa tra anelito del futuro e nostalgia del passato tradizionale, sono in programma nella Piazzetta Nelson Mandela all’esterno del Mabic.

Sabato 17 ottobre alle ore 17 in programma un incontro dedicato al ryokan, la locanda tradizionale il cui stile è rimasto pressoché immutato nel tempo fin dall’epoca Edo (1603-1868): pavimenti formati da tatami, bagno all’esterno della camera, giardino in cui si può trovare un padiglione dedicato alla cerimonia del tè, porte scorrevoli che danno su una loggia, rifiniture interne in legno di stile tradizionale, stanza spoglia, priva di mobili e letti, nicchia di abbellimento in cui vengono esposte sculture, calligrafie o composizioni ikebana. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: e-mail biblio.maranello@comune.maranello.mo.it, tel. 0536240028.