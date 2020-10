Il 18 ottobre sarà domenica ecologica: è previsto, quindi, il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, secondo le regole già in vigore durante la settimana.

La domenica ecologica, una misura che a Modena si applica tutte le domeniche, si svolge nell’ambito della manovra antismog che, come previsto dal Piano integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna (Pair 2020) e dall’accordo tra le Regioni del bacino padano (oltre all’Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte), prevede limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo 2021.

Il centro cittadino sarà animato da diverse iniziative e appuntamenti: in piazza Grande si potranno trovare e gustare le eccellenze enogastronomiche emiliane con il festival La Bonissima e nel pomeriggio, alle 15, sempre nell’ambito del sito Unesco, si può partecipare a una visita guidata, completamente all’aperto, alla scoperta del cuore cittadino a partire dal Duomo e dalla Ghirlandina (tutte le informazioni sul sito del Comune: www.comune.modena.it). Al parco Novi Sad, per tutto il giorno ci sarà il mercato degli ambulanti e al Planetario proseguono gli incontri per ragazzi e famiglie alla scoperta dell’Universo: l’appuntamento di domenica 18 ottobre, in programma in due turni, alle 15 e alle 16.30, sarà dedicato ai “piccoli di casa”, i pianeti nani e gli asteroidi. Al Laboratorio aperto di via Buon Pastore ci si potrà immergere nei libri con la giornata conclusiva di “Buk Festival”, la manifestazione dedicata alla piccola e media editoria (per i dettagli: www.bukfestival.it/programma-buk-modena-2020). Alla Tenda di viale Monte Kosica e al teatro Drama di viale Buon Pastore, gli appuntamenti con “Màt”, la settimana della salute mentale (per i dettagli: www.matmodena.it).

Per tutta la giornata di domenica 18 ottobre saranno in vigore le stesse regole di circolazione applicate dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare i veicoli più inquinanti secondo le regole già in vigore durante la settimana. Rimangono, dunque, fermi i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere. E per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e le deroghe previste sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. Per informazioni è anche possibile recarsi all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta. È possibile iscriversi digitando sullo smartphone, che deve avere Telegram già installato, il link diretto (https://t.me/comunemoallerta); il link si apre direttamente sul canale ed è possibile unirsi al gruppo.