Da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: piogge sparse nel corso della giornata a carattere debole e irregolare, più probabili sul settore centro orientale. Schiarite in serata. Temperature: minime in diminuzione sul settore costiero e Romagna, stazionarie altrove attorno a 10 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 13 e 16 gradi. Venti: deboli prevalenti dai quadranti settentrionali. Mare: mosso.

(Arpae)