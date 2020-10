Lunedì scorso intorno alle 19:30, i carabinieri della stazione di Formigine hanno tratto in arresto una 35 enne del luogo, già nota alle forze di polizia per precedenti, la quale dopo essersi introdotta nella locale piscina comunale, ha forzato un armadietto impossessandosi di 100 € e della carta di credito di una persona del luogo.

Immediatamente attivati, i carabinieri di Formigine hanno i espletato immediate ricerche dell’autore del furto, rintracciando la donna nelle vie circostanti la piscina, recuperando denaro e carta di credito che venivano restituiti alla parte offesa. La perquisizione permetteva di rinvenire in possesso della donna alcuni oggetti atti allo scasso, utilizzati per aprire l’armadietto, che venivano posti sotto sequestro.