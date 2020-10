Durante il servizio di pattugliamento del territorio, a Spilamberto in via Modenese, una pattuglia di polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha proceduto ad un controllo nei confronti di un veicolo Peugeot 3008 con targa belga. Alla guida c’era un uomo di nazionalità italiana, residente nel territorio di Modena, D.V. di anni 50. Sin dai primi istanti sono sorti dubbi sui documenti esibiti, in quanto si è trattato di una targa provvisoria, che da una prima visura alla banca dati è risultata collegata ad un veicolo di marca e modello diversi.

Dal controllo successivo ed approfondito sul veicolo, effettuato presso il comando di Vignola, è emersa la conferma dei sospetti perché il numero di telaio nel vano motore, che identifica il veicolo, è risultato diverso da quello indicato nei documenti esibiti.

E’ stato quindi accertato che il veicolo fermato era stato rubato nella provincia di Napoli nel luglio di quest’anno.

Il conducente è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, riciclaggio e uso di documentazione falsa.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, felice di ricevere il proprio mezzo in buone condizioni anche se con qualche chilometro in più.