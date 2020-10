Apertura straordinaria dello SpazioF domenica 18 ottobre per la diretta streaming de La Traviata e le visite guidate a Palazzo Montecuccoli, sede della Fondazione di Modena. Alle 15.30 gli appassionati del Belcanto avranno l’opportunità di assistere all’ultima replica dell’opera di Giuseppe Verdi nel nuovo allestimento realizzato dal regista Stefano Monti che prevede un nuovo spazio scenico nella platea del Teatro Comunale. L’opera, trasmessa in diretta grazie al circuito Opera Streaming, si colloca nell’ambito del programma Modena Città del Belcanto e dà seguito al progetto che propone le opere interpretate da Luciano Pavarotti in ordine di debutto.

Sempre domenica 18 ottobre, la Fondazione di Modena aprirà le porte della sua sede, in via Emilia centro 283, per ospitare due visite guidate a Palazzo Montecuccoli, alle 11 per gli adulti e alle 17 per le famiglie con bambini. Il percorso di visita partirà da SpazioF per proseguire poi nella corte interna e al piano nobile del palazzo. Il percorso, in cinque tappe, offrirà l’occasione di ammirare dipinti e sculture di grandi artisti modenesi per nascita e formazione, fra cui Adeodato Malatesta, Giuseppe Graziosi e Francesco Stringa.

Sia per lo streaming che per le visite guidate l’ingresso è gratuito, su prenotazione, fino a un massimo di 30 persone, e avviene nel rispetto della normativa Covid-2019, che prevede obbligo di mascherina e posti distanziati. Le prenotazioni si effettuano sulla APP della Fondazione di Modena, oppure contattando spaziof@fondazionedimodena.it, t. 059 239888.