Per terminare il rinnovo della rete idrica sono previste ulteriori modifiche alla viabilità sulla rotatoria di via Cameazzo, all’incrocio con via Elettronica, via del Crociale e altre strade. Fino al 30 ottobre 2020 è previsto il restringimento stradale di via Cameazzo dalla ditta Marazzi fino alla rotatoria con via del Crociale e dalla rotatoria con via del Crociale, via dell’Elettronica fino altezza con via Montagnani, all’altezza della centrale Enel.

In via Motta e in via Giardini sono in corso lavori di asfaltatura, fino al 23 ottobre, a causa dei quali è previsto il restringimento stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri.

Infine su richiesta della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Francesca Bursi”, il Sindaco di Fiorano Modenese, ha disposto la chiusura del parco di via Di Vittorio dalle ore 7.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 19 ottobre e sino al 31 gennaio 2020, per consentire lo svolgimento in sicurezza di attività didattiche all’aperto programmate dalla scuola Menotti, come previsto dal Piano Scuola A.S. 2020/2021 di cui al decreto Miur n. 39 del 29.06.2020, che impegna tutte le componenti della Repubblica ad assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione favorendo “… la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, comunque volte a finalità educative; …”.