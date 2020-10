La struttura comunale di Casa Corsini aderisce al Festival della Cultura Tecnica. L’edizione 2020 è in programma dal 14 ottobre al 19 dicembre 2020 e nasce per valorizzare certamente i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico, ma anche per dare risalto all’arte del “saper fare” e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

Il ricco programma di appuntamenti, rivolto a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni, si sviluppa su tutto il territorio regionale.

Coi medesimi intenti, Casa Corsini partecipa al calendario della kermesse attraverso gli appuntamenti gratuiti del FabLab Junior, che sottopongono a bambini e ragazzi laboratori di robotica, coding, tinkering, logica computazionale e di scienze naturali, comunque previsti ogni settimana.

Nell’edizione di quest’anno del Festival, rientrano anche gli “Open FabLab”: ogni mercoledì sera alle 21, infatti, è possibile ritrovarsi a Casa Corsini per sperimentare gratuitamente la stampa 3D, il taglio laser e per contribuire alla nascita e alla realizzazione di progetti innovativi.

Il Festival della Cultura Tecnica è un’iniziativa nata a Bologna nel 2014 nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano, al fine di promuovere la cultura tecnico-scientifica quale strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico. Il nuovo calendario di iniziative si concentra sul tema “Sviluppo sostenibile e Resilienza” in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.