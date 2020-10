La Croce Verde di Reggio Emilia vivrà un momento di festa insieme a tutta la comunità venerdì 23 ottobre, in piazza Martiri del 7 Luglio. Sarà infatti inaugurata la nuova Ambulanza Granata, frutto di una importante collaborazione della Pubblica Assistenza cittadina con Banco BPM e AC Reggiana. Un nuovo mezzo di soccorso che contribuirà a migliorare i servizi di Croce Verde nell’ambito delle emergenze-urgenze, cresciuti in modo consistente in questo periodo. Un’iniziativa che evidenzia la forte propensione solidale della principale società sportiva cittadina, unita alla sensibilità di Banco BPM che ha voluto sostenere l’acquisto del nuovo mezzo.

Il momento di festa animerà piazza Martiri con un programma che andrà oltre la semplice inaugurazione del nuovo mezzo, e che prevede diverse sorprese che saranno rivelate nei prossimi giorni.

Il progetto Ambulanza Granata era nato in piena emergenza Covid-19, con il Banco Bpm che aveva lanciato la raccolta fondi in collaborazione con la Reggiana, per finanziare l’acquisto del nuovo mezzo che avrà i colori granata. La risposta della comunità era stata entusiasta e ora il mezzo è pronto a entrare in servizio. Un progetto per il quale erano arrivati anche i complimenti alla Reggiana da parte del Presidente della Fifa, Gianni Infantino.