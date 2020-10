Giovedì 15 ottobre parte la stagione 2020 del Teatro San Prospero di Reggio Emilia con il debutto di una nuova Produzione di Teatro San Prospero e della prima regia di Kitty Bertolini. “Gran Varietè” è una produzione creata apposta in questo periodo difficile per il Teatro. Ma il Teatro ha compiti sociali e di socializzazione controllata.

In questi lunghi mesi di chiusura forzata ci sono state diverse proposte per cercare di non “abbandonare” i teatri mentre questi venivano chiusi, e appunto abbandonati. “Creiamo una Netflix per il teatro” è stata sicuramente la proposta più bizzarra. Portare lo spettacolo dal palco al piccolo schermo. Bizzarra ma utile, perché è da qui che siamo partiti. E’ da questa proposta che è nato il nostro spettacolo che andrà in scena rispettando appieno i protocolli che ancora vincolano il lavoro dell’attore. Allora con Gran Varieté abbiamo pensato di portare la televisione in teatro. Tornare a dare vita al varietà e ai maestri di allora. Due serate, diverse tra di loro, per riproporre Bice Valori, Franca Rame, Paolo Panelli, le gemelle Kessler, Walter Chiari e tantissimi altri.

Lo spettacolo viene realizzato con un format, volutamente, televisivo. Puntate diverse ogni sera per quattro giorni. Dal 15 al 18 ottobre ore 21.00 presso il Teatro San Prospero.