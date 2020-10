Per consentire il passaggio della dodicesima tappa “Cesenatico-Cesenatico” del 103esimo Giro d’Italia di ciclismo che si svolgerà giovedì 15 ottobre, dalle 13:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del giro, sarà necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Valle del Rubicone, in entrata verso Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.



