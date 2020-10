I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno sanzionato una coppia di studenti italiani per atti contrari alla pubblica decenza. E’ successo questa notte alle 1:45, quando i militari addetti alla vigilanza della Legione Carabinieri Emilia Romagna, situata in via dei Bersaglieri, hanno sorpreso i due ragazzi che stavano urinando in compagnia, davanti all’ingresso della caserma intitolata a “Luciano Manara”.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna. Alla vista dei militari, i due giovani, lei 21enne, lui 20enne, con mascherina chirurgica perfettamente indossata, hanno sminuito la vicenda, dicendo di non essere a conoscenza che urinare per strada fosse stato vietato. Per i due studenti è scattata una sanzione di 3.333 euro a testa.