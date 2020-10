I Carabinieri della Stazione di Bazzano hanno sventato un colpo a un caseificio. E’ accaduto questa notte, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la segnalazione di un allarme antifurto collegato ad un caseificio di Castello di Serravalle. Appresa la notizia, i Carabinieri di Bazzano, trovandosi nelle vicinanze per i consueti controlli notturni del territorio, sono arrivati davanti al caseificio in brevissimo tempo.

Alla vista dei militari, i ladri sono fuggiti, abbandonando per strada tre forme di formaggio e alcuni strumenti da scasso. La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita al legittimo proprietario. Durante il sopralluogo dell’azienda, i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per tentato furto aggravato, hanno scoperto un foro di ingresso che i ladri avevano creato utilizzando degli strumenti utilizzati in edilizia.