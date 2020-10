Sabato 17 e domenica 18 ottobre fa tappa a Nonantola l’iniziativa “Monasteri Aperti Emilia Romagna” sviluppata in collaborazione con la Conferenza Episcopale regionale. Gli appuntamenti fanno parte del progetto dedicato al circuito regionale dei “Cammini e delle Vie di Pellegrinaggio” e del “Turismo Religioso”.

Visita guidata all’Abbazia di Nonantola ed al suo museo

In un percorso di un’ora e mezza il visitatore sarà guidato alla scoperta dell’Abbazia romanica di Nonantola e del patrimonio custodito nelle sale espositive del Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra. Fari puntati dunque sull’importante centro religioso e culturale dell’Europa medievale e gioiello dell’architettura romanica, definito come una straordinaria testimonianza di 1300 anni di fede, storia e arte.

Informazioni

Le visite guidate, al costo di 6 euro e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, sono programmate per sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre 2020 alle ore 16, con ritrovo presso la biglietteria del Museo Diocesano in via Marconi 3.

Prenotazioni (posti limitati – prenotazione obbligatoria: 059 549025 – info@abbazianonantola.it ) www.abbazianonantola.it

Dentro ai codici. Viaggio tra le pagine miniate e le pergamene dell’Abbazia di Nonantola

Il percorso propone una visita guidata alla basilica abbaziale di San Silvestro I papa ed al Museo Benedettino e Diocesano ed un laboratorio che alcune conoscenze di base sul processo produttivo del codice manoscritto medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione (la produzione della pergamena e la sua preparazione alla scrittura, la fabbricazione degli inchiostri e della penna, la fascicolazione dei fogli e la scrittura del testo, la legatura dei fascicoli per formare il codice, la decorazione della coperta e la miniatura).

Informazioni

Il percorso con visita guidata e laboratorio è su prenotazione obbligatoria. La durata è di tre ore e comprende: visita al museo (nello specifico, parte dedicata ai codici e delle pergamene medievali) ed attività laboratoriale.

Per ogni partecipante € 15,00 comprensivo di

– Ingresso al museo

– Servizio di guida per tutta l’attività

– Materiali dell’attività laboratoriale

Prenotazioni (posti limitati – prenotazione obbligatoria: 059 549025 – info@abbazianonantola.it.

Orari di apertura in occasione di “Monasteri Aperti”

Basilica: dalle 8 alle 19.30 (orario continuato)

Museo: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30