Sono in partenza i lavori di asfaltatura dell’ex SS 64 Porrettana, che prevedono il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti compresi tra il capoluogo e la frazione di Borgonuovo: si tratta di un intervento consistente, che interesserà un tratto di 3,5 km. complessivi della ‘vecchia’ Porrettana e si estenderà anche a una strada limitrofa, via XXV Aprile, e alla rotatoria all’altezza della Rupe, all’ingresso sud della città.

Meteo permettendo, i lavori partiranno domani, 14 ottobre, con l’asfaltatura della rotatoria Viale Kennedy/Rupe. I lavori verranno svolti nella fascia oraria 8.00-17.30 e comporteranno qualche inevitabile disagio alla circolazione (nella zona interessata dagli interventi, il traffico sarà regolato da movieri).

Da giovedì 15 ottobre si inizia anche in via XXV Aprile: in questo caso i lavori verranno effettuati tra le 8.00 e le 16.30, sabato incluso (in vigore il divieto di sosta sull’intera via). Terminata l’asfaltatura di Via XXV Aprile, i lavori si sposteranno su via Porrettana, partendo dal centro cittadino verso Borgonuovo: la prima zona ad essere interessata dagli interventi sarà quella compresa tra le scuole del capoluogo e Largo Cervetta.

I lavori sono finanziati con i contributi per le opere compensative della Variante di Valico (fondi PREVAM) per un importo complessivo di 275.000 Euro.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sul cronoprogramma dei lavori sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it, dove saranno fornite anche le info utili a contenere i disagi per chi utilizza quotidianamente la ‘vecchia’ Porrettana.

