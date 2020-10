Riparte mercoledì 14 ottobre la rassegna “Festival!” del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, una rassegna dedicata a uscite recenti di particolare spessore o grandi classici del cinema. Una rassegna organizzata nel pieno rispetto delle normative Covid, con distanziamento garantito e capienza massima naturalmente ridotta.

Primo appuntamento quello di domani, mercoledì 14 ottobre, con la Pellicola “Dopo il matrimonio”, racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Con Michelle Williams e Julianne Moore.

Mercoledì 14 ottobre ore 21

DOPO IL MATRIMONIO

GENERE: Drammatico REGIA: Bart Freundlich ATTORI: Michelle Williams e Julianne Moore PAESE: USA 2020 DURATA: 112 min

Informazioni biglietti e abbonamenti: Ingresso unico: €. 4,00 – Abbonamento libero a 10 film: € 20,00

L’abbonamento sarà in vendita negli orari e giorni di apertura della sala, non è nominativo ed è valido per l’ingresso a tutte le proiezioni della rassegna per la stagione 20/21. Può essere utilizzato per più ingressi ad una stessa proiezione. Tutti i film inizieranno alle ore 21 (spettacolo unico). La direzione si riserva la facoltà di apportare, al presente programma, modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.