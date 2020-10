A Prignano è iniziato, martedì 13 ottobre, un intervento di ripristino di una frana lungo la strada provinciale 19, in un tratto nella località ponte Alegara, tra le frazioni di Pigneto e Castelvecchio. Per consentire l’intervento, che prosegue per circa due mesi, la circolazione sarà regolata con un senso unico alternato. Con un costo di 90 mila euro è prevista la realizzazione di un’opera di sostegno a valle della strada.

Sempre a Prignano è partito, lunedì 12 ottobre, un intervento analogo di ripristino di un versante franato lungo la strada provinciale 20, nei pressi dalla frazione di Montebaranzone, con transito a senso unico; su questa arteria di collegamento con il distretto ceramico, inoltre, sono in corso lavori di ripristino di diversi punti franati in un tratto di oltre nove chilometri, senza limitazioni alla circolazione, mentre sulla provinciale 24, sempre a Prignano è aperto il cantiere per il consolidamento di una frana nella località Casa Aloia, vicino alla frazione di Saltino.

L’investimento complessivo per tutti questi interventi contro il dissesto idrogeologico è di quasi 700 mila euro, finanziati dalla Protezione civile regionale.