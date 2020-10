Deve i suoi guai al furto della bicicletta sottrattagli da ignoti ladri in via Eritrea a Reggio Emilia, davanti a un kebab dove l’aveva parcheggiata. Il derubato, infatti, dopo il furto è andato in escandescenze prendendosela con il titolare del kebab colpevole, a suo modo di vedere, di non essersi accorto del furto. A far da pacieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che, intervenuti, dopo aver portato alla ragione il derubato, lo hanno condotto in caserma per identificarlo compiutamente e formalizzare nel contempo la denuncia di furto. Durante il tragitto, però, il derubato si disfaceva (nascondendole nella vettura dei carabinieri) di alcune dosi di cocaina e una di crack che venivano trovate dai militari appena sceso il passeggero durante le previste procedure di igienizzazione del mezzo nel rispetto nelle norme anti-Covid. L’uomo è presto passato da derubato a indagato.

