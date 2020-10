Nella mattina di oggi, martedì 13 ottobre, i tecnici del Soccorso Alpino della stazione modenese “Monte Cimone” sono stati attivati, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed ai Vigili del Fuoco, per una presunta persona in difficoltà nel bosco. Mentre era nel bosco in cerca di funghi, in una zona non distante da Montecenere, una donna di 65 anni ha sentito alcune grida in lontananza da parte di un uomo, anch’esso nel bosco.

Non riuscendo ad accertarsi delle reali condizioni di quest’ultimo, la donna ha così contattato i soccorsi, che dopo poco, tuttavia, sono stati interrotti. L’uomo nel bosco – infatti – non stava chiedendo aiuto ed era tornato, nel frattempo, in autonomia alla propria auto. Le squadre di soccorso, dopo aver raggiunto l’uomo ed essersi accertate del suo stato di salute, hanno quindi fatto rientro.