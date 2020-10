Ieri sera poco dopo le 21:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di appartamento a Sala Bolognese, in località Bagno di Piano, via Palazzolo. Le fiamme hanno avvolto completamente l’abitazione e fortunatamente in quel momento nessuno si trovava all’interno. Due le squadre con diversi mezzi che hanno attaccato il rogo, riuscendo ad accedere all’interno e a soffocare definitivamente le fiamme. Ingenti i danni alle strutture ma nessun ferito. Presenti anche i carabinieri.



