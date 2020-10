Unanime cordoglio in città per la scomparsa di Franca Rossetti, ben conosciuta in città per essere stata, per decenni, la titolare di un negozio che, per più di mezzo secolo, è stato sinonimo di eleganza.

Non c’è sassolese che non ricordi quelle vetrine tra viale XX Settembre e via Pretorio dalle quali occhieggiavano griffes di gran moda, e piace pensare non ci sia nessuno, a Sassuolo, che non abbia mai interrotto, almeno una volta, la consueta passeggiata nel viale per dare un’occhiata alle vetrine ‘della Rossetti’, al posto delle quali oggi ci sono quelle di una profumeria.

Franca aveva avviato e fatto crescere il negozio, lasciandolo poi alle nipoti, che lo chiusero nel 2017: aveva 85 anni, lascia i figli Roberto, Stefano, Antonio e la sorella Angela. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.