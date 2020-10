La 55° edizione di SAIE, la fiera dedicata al settore delle costruzioni è confermata, in presenza, presso il quartiere fieristico di Bologna dal 14 al 17 ottobre 2020. L’intero sistema delle costruzioni riparte dalla rassegna bolognese – che per l’occasione prende il nome di SAIE Riparti Italia – nella quale aziende, professionisti e associazioni si ritroveranno in fiera per sostenere il riavvio della filiera, in totale sicurezza, tra innovazione e nuove occasioni per il mercato. Saie 2020 seguirà le linee guida definite da AEFI (Associazione Enti Fieristici Italiani), approvate dalla Conferenza delle Regioni e condivise da BolognaFiere.

L’industria italiana della ceramica e dei laterizi sarà presente nell’Area della Ceramica e del Laterizio (Pad. 25 – Stand A23/A27), promossa da Confindustria Ceramica sotto l’egida del marchio collettivo Ceramics of Italy. Uno spazio di circa 200 mq. in cui si potrà trovare una selezione di campioni di piastrelle di ceramica e mock-up di soluzioni costruttive in laterizio, nonché un punto informativo sui prodotti ceramici e laterizi italiani, accanto al quale vi sarà uno spazio dimostrativo pratico sulle più avanzate tecniche di posa delle lastre ceramiche di grandi formati a cura dei maestri piastrellisti di Assoposa.

All’interno del ricco programma di incontri e seminari, Confindustria Ceramica ha organizzato l’evento di lancio del nuovo progetto di ricerca sui laterizi LIFE SUPERHERO nella giornata di venerdì 16 ottobre alle ore 11:30. Il convegno dal titolo “Sostenibilità e prestazioni di tetti energeticamente efficienti” si terrà al piano terra del Centro Servizi e sarà possibile seguirlo anche in streaming.

Il programma prevede i seguenti interventi:

Da LIFE HEROTILE a LIFE SUPERHERO, la sostenibilità e le prestazioni delle coperture in laterizio, Dott. Mario Cunial – ICP

“LIFE SUPERHERO” il progetto europeo sulle coperture in laterizio ventilate e traspiranti, Dott.ssa Giuliana Bonvicini – Centro Ceramico

Coperture ventilate e traspiranti per il raffrescamento di edifici e città: superare le barriere, Prof.ssa Elisa Di Giuseppe – Università Politecnica delle Marche.