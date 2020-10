sSono stati individuati i due ragazzi che nel pomeriggio di venerdi’ 9 ottobre hanno aggredito un autista 47enne del bus 10 Tper a Bologna. Si tratta di ragazzo e una ragazza di 17 anni, entrambi italiani e residenti a Bologna, denunciati per concorso in lesioni personali.

I due ora saranno sanzionati anche per il mancato utilizzo dei dpi come previsto dalle norme anti contagio per 400 euro. A condurre le indagini i Carabinieri della Stazione Bertalia che, secondo quanto riferisce l’Arma, grazie alle immagini delle videocamere presenti sul mezzo sono risaliti ai due che avevano aggredito l’autista dopo che aveva chiesto loro di smettere di fumare e indossare la mascherina.

Il ragazzo e la ragazza erano poi fuggiti. L’autista, invece, era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore.