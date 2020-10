Accesa lite ieri sera poco prima delle 23, in via Cherubino Forzani a Reggio Emilia; un cittadino nigeriano è rimasto ferito. Le cause della lite sono ancora al vaglio dei militari i quali non escludono che l’episodio possa ricondursi ad una lite per motivi economici. I carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, sono accorsi in via Forzani dove era stata segnalata l’aggressione nei confronti di uno straniero ad opera di un altro soggetto dileguatosi.

Sul luogo i militari hanno trovato il ferito, un 25enne nigeriano, che è stato soccorso dai sanitari del 118 chiamati dai carabinieri. Il giovane condotto in ospedale è stato trattenuto in osservazione: presentava due ferite da taglio alla coscia e un trauma cranico per una bottigliata ricevuta alla testa. Le immediate ricerche dell’aggressore non hanno consentito ai militari di rintracciarlo. Sui fatti sono in corso le indagini in ordine al reato di lesioni personali aggravate.