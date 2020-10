Ieri, 12 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna 11 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 9 studenti e 1 docente e 1 educatrice, frequentanti 7 diversi istituti scolastici a Bologna, Anzola dell’Emilia, Granarolo, San Lazzaro di Savena

• 5 casi, 4 asintomici e 1 sintomatico, frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rolandino De Passeggeri” a Bologna. Per 4 casi, tutti appartenenti alla stessa classe emersi durante i tamponi effettuati nei giorni scorsi e legati ad un caso indice, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 7 ottobre. Attualmente l’intera classe è in quarantena.

Per un altro caso, frequentante un’altra classe, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre.

• Un caso, asintomatico, frequenta il Liceo Copernico a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 7 ottobre

• Un caso, asintomatico, è una educatrice presso la Scuola Primaria “Fortuzzi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 7 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Zamboni” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 6 ottobre

• Un caso, asintomatico, è una docente presso la Scuola Primaria “Caduti per la libertà” ad Anzola dell’Emilia, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 7 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Anna Frank” a Granarolo, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 5 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Gianni Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 6 ottobre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei 7 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).