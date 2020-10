Martedì 13 ottobre, dalle 8 alle 13, presso il mercato bisettimanale di Soliera, in piazzale Loschi, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine saranno presenti con uno stand per informare i cittadini sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici. Questi ultimi sono un mezzo di trasporto sempre più diffuso. Il loro utilizzo è subordinato a regole precise che, tuttavia, molti cittadini non conoscono.

Il decreto attuativo sulla micromobilità elettrica ha stabilito che in Italia i monopattini elettrici (ma anche hoverboard, segway e monowheel) possono circolare solo nelle aree pedonali, non superando il limite di velocità di 6 km/h, e su piste ciclabili, percorsi ciclabili e ciclopedonali e zone 30 con limite di velocità a 20 km/h. Devono essere dotati di un motore elettrico con potenza nominale massima non superiore a 500W, di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e di luci anteriori e posteriori.

I monopattini eventualmente sprovvisti di luci non possono circolare dopo il tramonto e in condizioni di scarsa luminosità. Su piste ciclabili e zone 30, nelle ore notturne, i conducenti devono indossare anche giubbotti o bretelle catarifrangenti. I monopattini elettrici possono essere condotti solo da persone maggiorenni, oppure da minorenni con patente AM per i ciclomotori. È severamente vietato il trasporto di passeggeri, di cose e ogni forma di traino.