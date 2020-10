Dopo il successo della giornata di accoglienza delle matricole del 7 ottobre scorso, andata sold-out in un paio di giorni, continua l’attività in presenza del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Reggio Emilia con la Cerimonia di Laurea dei Corsi Magistrali di Ingegneria gestionale e meccatronica.

Martedì 13 ottobre, dalle ore 9.30 i futuri ingegneri si riuniranno nelle aule del Padiglione Buccola-Bisi del Campus San Lazzaro (via Amendola 29) a Reggio Emilia, per posare l’ultimo agognato tassello del loro percorso di studi. Ai 17 studenti della laurea magistrale in presenza, si aggiungono altri 72 laureandi triennali, i quali tuttavia sosterranno la discussione e la successiva proclamazione a distanza.

La discussione e la proclamazione degli allievi magistrali avverranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, con autodichiarazione sulle condizioni di salute e misurazione della temperatura. Naturalmente l’uso della mascherina è obbligatorio. Dato il rilevante numero di laureandi, al fine di evitare assembramenti, in aula è ammesso un massimo di 4 persone per ogni candidato, tutte dichiarate e tracciate preventivamente.

“Il momento in cui si raggiunge un traguardo arduo, ma di enorme soddisfazione come una Laurea Magistrale in Ingegneria è bene che avvenga in un’aula universitaria – dichiara il professor Cesare Fantuzzi, direttore del Dipartimento – ed è quindi con grande piacere che il DISMI si è adoperato per fare in modo che questo lieto evento possa essere vissuto dai laureandi in piena condivisione con famigliari e amici, pur con tutte le precauzioni che l’attuale situazione sanitaria impone”.

Ingegneria Reggio Emilia, inoltre, mantiene in presenza anche le attività didattiche di carattere laboratoriale come tirocini interni, tesi e assistenza agli studenti. Il carattere applicativo e pratico dei corsi di studio di Ingegneria Reggio Emilia, molto apprezzati anche dal mondo del lavoro, non può infatti prescindere dalla presenza fisica di professori, dottorandi e studenti nei laboratori di ricerca.

Si ricorda infine che le iscrizioni ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Meccatronica e per l’Industria Intelligente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per l’anno accademico 2020-2021, sono aperte fino al 29 ottobre sul sito www.esse3.unimore.it