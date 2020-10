Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte; nelle ore serali e notturne addensamenti nuvolosi sui rilievi, dove non si escludono locali e sporadici piovaschi. Temperature: minime comprese tra 6 gradi sulle aree di pianura e 11 gradi sulla costa e massime tra 14 e 17 gradi. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali sui rilievi e sul mare. Mare: mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)