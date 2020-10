Nel Comune di Fiorano Modenese, dal 09/10/2020 al 02/11/2020 è prevista la chiusura stradale di via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Gramsci/via Santuario, per lavori di pavimentazione stradale. Quando sarà tecnicamente possibile, è consentito il transito esclusivamente ai veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Sono istituiti poi 13 nuovi stalli sosta su via Vittorio Veneto, all’altezza di Piazza Ciro Menotti, (dal civico 46 al civico 70) con disco orario 30 minuti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. A ciò si aggiunge l’istituzione di un doppio senso di marcia di via vittorio veneto da via Marconi a via Gramsci.

Tali disposizioni avranno effetto dalle ore 20.00 del 09/10/2020 alle ore 20.00 del 02/11/2020.

I divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale, alla cui installazione, entro il termine previsto dalla legge, provvederà la ditta incaricata.

