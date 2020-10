Sabato prossimo, 17 ottobre a partire dalle ore 16 presso la Biblioteca comunale “N. Cionini” in via Rocca 19, per la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”, Luisa Codeluppi presenterà “Lei” Porto Seguro Editore.

“Lei”: Interessi non ricambiati, matrimoni giunti all’ultimo giro di chiave, nuovi amori pronti a sbocciare e vecchie relazioni pronte a riscoprirsi. Luisa Codeluppi racconta la zona più ombrosa e meno battuta di ciò che compone un rapporto, un sentimento, una tenerezza. Non sono solo storie d’amore, sono momenti e parabole di relazioni vere, raccontate da un punto di vista femminile, senza sfumature romantiche, avventurose o drammatiche, perché la realtà è più che sufficiente a riempire le pagine di una vita.

Luisa Codeluppi è nata e vive in provincia di Reggio Emilia. All’età di tredici anni si ammala di diabete di tipo 1. Si laurea con lode in Filosofia a Bologna e insegna lettere in una scuola media. Pubblica due libri di medicina narrativa: Lu, la mia vita col diabete 1 nel 2012 e Del diabete, dell’amore e di altre briciole di vita nel 2016, entrambi trasposti anche in versione teatrale. Negli anni vince diversi premi in vari concorsi letterari.

Greta Poli dialoga con l’autrice.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID-19: sarà possibile accedere al luogo dell’evento fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento.

Date le maggiori procedure richieste, si chiede di arrivare circa dieci minuti prima dell’evento.