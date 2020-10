Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio “Po ovest” e “Po est”, situate all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A13, alla stazione di Ferrara nord;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A13, alla stazione di Occhiobello.