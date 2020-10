La prima giornata del Campionato Nazionale Serie A1 ai conclude col pareggio 4 a 4 tra BIDIELLE CORREGGIO e ROLLER HOCKEY SCANDIANO giocata in casa dei Correggesi.

Le due squadre partono in quinta e la partita appare sin da subito agguerrita e molto fisica.

Nei primi minuti il portiere dello Scandiano Luka Zamora è messo a dura prova; il Correggio pressa alto e Garcia al 9 minuto porta in vantaggio il Correggio con un bel tiro da distanza.

Scandiano però non molla e Capitan Franchi centra un palo con un tiro potente. Era solo la prova della bellissima rete che segna dopo un minuto con azione personale.

Il primo tempo si chiude così sul 1 a 1.

Nel secondo tempo, è lo Scandiano che fa gioco e a soli tre minuti dall’inizio segna Joseph Hernandez con uno splendido tiro al volo su assist di Franchi.

Lo Scandiano insiste e attacca, ma è il Correggio che con Mattugini si riporta in parità.

La partita è dura e abbastanza fallosa.

Contropiede del Correggio che si conclude con gli arbitri che fischiano un fallo in area, peraltro discutibile, che batte Bertolucci ma non realizza grazio all’ennesima parata di Luka Hernandez che per l’ennesima volta si esibisce in una parata felina.

Passano pochi minuti e Joseph Hernandez si esibisce in un numero personale davvero notevole, assist a David Ballestero che segna la rete del 3 a 2 per lo Scandiano.

Il Correggio non ci sta, attacca, ma il portiere dello Scandiano para a ripetizione.

Ci pensa poi Capitan Franchi a smarcarsi con grande abilità, e servire a Joseph Hernandez Saez che ne approfitta ed insacca il 4 a 2.

Purtroppo, subito dopo Mirko Bertolucci riapre la partita per il Correggio.

Mancano solo 3 minuti alla fine, ma si sa, che nell’Hockey sono un’infinità.

Prima il Correggio commette il 10° fallo, punizione di prima per lo Scandiano che non viene realizzata.

I padroni di casa a questo punto affidano le sorti della partita all’esperienza di Mirko Bertolucci che a meno di un minuto dalla fine realizza la rete del pareggio.

Per il ROLLER HOKEY SCANDIANO prestazione eccezionale del portiere Luka Hernandez Zamora, neo acquisto spagnolo e del Capitano Alessandro Franchi che ha tenuto le redini della squadra per tutto l’incontro; per BIDIELLE CORREGGIO da segnalare la prestazione di GARGIA BIELSA e di MIRKO BERTOLUCCI, che nonostante i suoi 48 anni continua ad essere pilastro della squadra.