Da domani, martedì 13 ottobre, i tecnici Hera del servizio idrico saranno impegnati in un intervento sulla rete di Formigine, in via San Pietro e viale Gramsci.

L’intervento, che avrà una durata stimata di 50 giorni circa, vedrà la posa di una nuova condotta di 30 cm di diametro, in sostituzione di quella esistente, per tutta la lunghezza di via San Pietro, viale Gramsci, fino a via Zanfrognini. Saranno rinnovati anche gli allacci di rete. In questo modo il servizio idrico, nella zona, sarà ulteriormente migliorato.

L’investimento, a carico di Hera, è di circa 150.000 euro.

Durante le fasi di lavorazione via San Pietro e viale Gramsci saranno chiuse al traffico veicolare. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Nel corso dell’intervento saranno possibili brevi interruzioni del servizio. In caso di interruzioni prolungate, gli utenti saranno puntualmente avvisati sia con appositi cartelli, sia attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .