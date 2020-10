Questa mattina poco dopo le 6:00 i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi sono intervenuti all’altezza del km 1+700 della “Nuova Porretana”, per ricostruire la dinamica di un incidente stradale che ha visto coinvolti due camion e un’automobile. I due camionisti alla guida dei mezzi pesanti diretti a Bologna, sono rimasti illesi, mentre l’automobilista, un 47enne polacco che si trovava alla guida di una Dawoo Nubira diretta a Sasso Marconi e una passeggera, connazionale di 53 anni, sono rimasti feriti.

Poco dopo, alla vista dell’incidente stradale, quattro automobilisti che stavano transitando in direzione di Bologna, non sono riusciti a fermarsi in tempo e sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena di lieve entità. I due polacchi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice di media gravità al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per la viabilità e della Polizia Locale per i rilievi del tamponamento a catena.