Oggi il Presidente d’Italia del Futuro Davide Nostrini ha fatto visita all’Emporio il Melograno a Sassuolo accompagnato da una piccola delegazione e dal presidente Paolo Busani. “Abbiamo deciso di destinare parte dei soldi raccolti durante una cena di beneficenza a questa bellissima realtà, in particolare abbiamo donato 50 bottiglie di olio d’oliva, un alimento molto richiesto e che si trova difficilmente tra quelli donati. Il covid ha messo a dura prova la comunità e le famiglie anche da un punto di vista economico e noi proviamo a fare la nostra parte perché crediamo fortemente nel concetto di comunità. Chi si rivolge a questa realtà sono persone che veramente fanno fatica a mettere qualcosa in tavola a volte e il nostro appello è quello di portare ogni tanto qualcosa ai volontari, chiamandoli prima e sentendo di quali alimenti hanno più bisogno. Fare comunità in questo momento è importantissimo e dobbiamo sentirci tutti parte di essa!”



