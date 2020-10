Sulla D23 Diramazione per Ferrara (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi) per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo con la SS16 adriatica e quello con la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si potrà percorrere la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.



