Questa mattina, nella Sala Virgo Fidelis della Legione Carabinieri Emilia Romagna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo, accompagnato da una rappresentanza di militari, ha salutato il Colonnello Federico Maria Ruocco che lascia l’Arma dei Carabinieri dopo trentasei anni di onorato servizio.

Classe 1960, sposato e con un figlio, il Colonnello Ruocco è giunto al Comando Provinciale Carabinieri di Bologna dieci anni fa, per assumere il ruolo iniziale e delicato di Capo Sezione Operazioni e Logistica e in seguito, di Capo Ufficio Comando. Arruolatosi nel 1984, l’Ufficiale ha retto il comando di vari reparti territoriali e mobili dell’Arma dei Carabinieri, in particolare contribuendo nella lotta alla criminalità negli anni Novanta, quando dirigeva il Nucleo Operativo di Reggio Calabria.

Al termine della cerimonia, il Colonnello Federico Maria Ruocco è stato ricevuto anche dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani che si è congratulato con l’Ufficiale per il traguardo raggiunto.