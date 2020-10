Il Comune di Formigine ha aderito alla misura della Regione Emilia-Romagna “Al nido con la Regione”, volta a sostenere economicamente le famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a 26.000 euro. Nel complesso sono stati stanziati 176mila euro che permetteranno un abbattimento dal 30% al 65% delle tariffe legate ai servizi educativi 0-3 anni.

Per le famiglie frequentanti i nidi comunali, a gestione diretta o in concessione, e per i posti ricoperti tramite graduatoria pubblica nei nidi privati convenzionati, non sarà necessario presentare nessuna domanda poiché la riduzione della retta sarà applicata in automatico in base all’ISEE 2020 presentato. Proprio al riguardo il Comune di Formigine ha inviato ai genitori l’avviso, tramite lettera o mail, per avvisare del proprio coinvolgimento nella manovra e della conseguente riduzione della retta. Una misura importante che, per gli utenti del servizio di Nido d’Infanzia del Comune di Formigine, riguarderà tutto l’anno educativo 2020/2021 a decorrere già dal mese di settembre 2020. Saranno invece gli stessi gestori dei nidi privati convenzionati a distribuire la modulistica per la richiesta di contributo alle famiglie frequentanti privatamente e non tramite graduatoria pubblica, che dovranno presentare domanda entro il 16 ottobre inviando per mail il modulo compilato e scansionato, insieme a copia di un documento valido di identità, all’indirizzo nidi@comune.formigine.mo.it.

La riduzione della retta per le mensilità eventualmente già saldate verrà applicata a conguaglio sulle prime rette utili, mentre per richieste e ISEE presentati dopo il mese di ottobre il contributo verrà applicato a partire dalla data di presentazione. Infine, per le famiglie con bambini disabili il cui ISEE sia compreso nei criteri indicati, la riduzione sarà sempre del 65%. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Formigine oppure contattando il Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia all’indirizzo mail nidi@comune.formigine.mo.it o telefonando al numero 059/416275.