Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 15 ottobre 2020 presso il teatro Astoria, alle ore 19.30 (diretta streaming sul canale YouTube del Comune), con il seguente ordine del giorno:

1. Ordine del giorno presentato dal consigliere Bastai Margherita del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Progetto legge PDL modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Progetto campo sintetico ad Ubersetto, eventuali problematiche di esondazione”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Frana in Via Nuova del Gazzolo”.

4. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Situazione progetto marciapiedi e illuminazione di Via della Vittoria”.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Orsi del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Situazione dei lavori di rifacimento del centro storico”.

6. Permesso di costruire per la delocalizzazione di antenne per servizi telecomunicazione in attuazione del PLERT su un’area sita in Via Del Ruvinello, 43 a Fiorano Modenese (MO), ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017. richiedente M.G.K. S.r.l.

7. Dichiarazione adesione del Comune di Fiorano Modenese alla candidatura di allargamento della Riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano.

8. Convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese ed il Comune di Maranello per la gestione in forma associata del centro di educazione alla sostenibilità ambientale “Cà Tassi”. Approvazione accordo sino al 31.12.2025.

9. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Francesco Tosi è il mio Sindaco portante ad oggetto: “Ripartenza lavori e modifiche progettuali per il campo sintetico di Ubersetto”.

La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale you tube del Comune di Fiorano Modenese.