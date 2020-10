Si è concluso con la vittoria del modenese Gianluca Giovanardi il Campionato Italiano di Acrobazia in aliante tenutosi all’Aero Club Volovelistico Tricolore di Castellazzo di Reggio Emilia. Due intense giornate di gara, conclusesi con un giorno di anticipo rispetto al programma per le condizioni meteo non ottimali di domenica.

Giovanardi, classe 1989, ha ottenuto il primo posto su podio nella classe Sport, seguito da Pietro Bedogna (1975, di Mantova) e dal giovanissimo Michele Brevini (2001) che ha preso il brevetto al club Tricolore due anni fa, a soli 17 anni. Durante la giornata di sabato si è tenuta anche l’emozionante gara di volo artistico, che ha visto la vittoria di Marco di Pierro, seguito da Alberto Gaddoni e Roberto Zecchi. In totale hanno partecipato dieci volovelisti, che hanno punteggiato il cielo di Reggio Emilia con incredibili acrobazie accompagnate da fumogeni e musica classica.

L’Aero Club Volovelistico Tricolore è nato nel 2003, ed è totalmente gestito da volontari appassionati di volo a vela. Gestisce un’aviosuperficie di volo e la scuola che, dal 2008, forma piloti di aliante e dal 2018 è tra le cinque accreditate in Italia per l’insegnamento del volo acrobatico.

www.avtricolore.com