Nella giornata di ieri, intorno alle ore 17.50, personale della squadra Volante è intervenuto in via del Giorgione, per un tentativo di rapina. Le ricerche in zona dell’autore davano esito negativo. La richiedente, titolare dell’attività, spiegava come poco prima un giovane, dopo essere entrato nell’attività impugnandolo un coltello da cucina, bisbigliando alcune parole indicava il contenuto della cassa. La donna, non capendo cosa stesse accadendo, prendeva il ragazzo per il maglione facendolo uscire dal negozio. Il giovane, intimidito da tale gesto, decideva di rinunciare nell’intento di ultimare l’azione criminosa e una volta fuori si dava a precipitosa fuga. In corso accertamenti.



