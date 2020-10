Alle ore 17:00, all’incirca, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro angolo via Felicori per soccorrere un ragazzo che per prendere un pallone è caduto in un cavedio di aerazione. Sul posto sono giunti una squadra VF assieme al nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco (SAF), i quali, dopo aver avuto accesso al locale tecnico del sistema di areazione del palazzo Fiera, hanno portato in salvo il giovane ferito, ma vivo. Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.



