Coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli-moderate irregolari, localmente a carattere di rovescio temporalesco, diffuse su tutto il territorio regionale. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 12 e 15 gradi; massime in sensibile diminuzione comprese tra 15 e 18 gradi. Venti: deboli-moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul settore costiero. Mare: mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, fino a molto mosso nella serata.

(Arpae)